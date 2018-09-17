Саймон Йейтс стал победителем велогонки "Вуэльта"

Победителем престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании", финиш которой прошел в Мадриде, стал британский велогонщик Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott. Эта победа стала для 26-летнего Йейтса первой в карьере на Гранд-турах.

В генеральной классификации он опередил в испанца Энрика Маса (+1 минута 46 секунд) из Quick-Step Floors и колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса (+2.04) из "Астаны".

Единственный украинский гонщик на "Вуэльте" Марк Падун не смог доехать гонку до конца, а лучшим его результатом стало третье место на 12-м этапе.

Лучшим в горном зачете оказался бельгиец Томас де Гендт (Lotto Soudal), а в командном зачете победила Movistar.

Таким образом, в 2018 году британцы добились уникального достижения, впервые в истории выиграв все три Гранд-тура сезона. Крис Фрум ранее победил на "Джиро д'Италия", а Герайнт Томас – на "Тур де Франс". При этом британцы выиграли пять Гранд-туров подряд. В прошлом сезоне Фрум стал первым на "Тур де Франс" и на "Вуэльте".

Напомним, чемпион мира по велоспорту приостановил карьеру из-за вируса. Известный британский велогонщик Марк Кавендиш решил сделать паузу в выступлениях из-за болезни.