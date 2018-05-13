Саймон Йейтс выиграл девятый этап "Джиро д'Италия"
Британский гонщик лидирует в общем зачете
Британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott стал победителем девятого этапа многодневной велогонки "Гранд-тура" "Джиро д'Италия" и увеличил свой отрыв в генеральной классификации.
Йейтс преодолел воскресный этап протяженностью 225 км за 5 часов 54 минуты 13 секунд. Вторым стал француз Тибо Пино (Groupama – FDJ), замкнул тройку партнер Йейтса по команде колумбиец Эстебан Чавес.
В генеральной классификации Йейтс лидирует с результатом 37 часов 37 минут 15 секунд. Далее следуют Чавес (+32 секунды) и голландец Том Дюмулен (Sunweb, +45 секунд).
Следующий этап протяженностью 239 км пройдет 15 мая.
Напомним, что мотоциклист погиб во время аварии на старте пятого этапа веломногодневки "Джиро д’Италия". 48-летний мотоциклист, обеспечивающий безопасность на дороге, был сбит 60-летним водителем автомобиля, который проигнорировал ограничивающие знаки.
Ранее мы писали, что фанатка обнажила грудь перед участниками "Джиро д’Италия". Болельщица оригинально приветствовала велосипедистов в Израиле.
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