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Сборная Швейцарии в седьмой раз выиграла чемпионат мира по керлингу

Сегодня, 13:53

В финальном поединке швейцарские девушки обыграли соперниц из Швеции

Команда Швейцарии с наградами
Команда Швейцарии с наградами. Фото: AFP
Сборная Швейцарии в седьмой раз выиграла чемпионат мира по керлингу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8c1/3d1/5c98c13d10bf1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8c1/3d1/5c98c13d10bf1.jpg Другие В финальном поединке швейцарские девушки обыграли соперниц из Швеции

Женская сборная Швейцарии победила национальную команду Швеции в дополнительном энде со счетом – 8:7 и завоевала золото чемпионата мира по керлингу. Турнир прошел в датском Силькеборге.

Сборную Швейцарии представляли Сильвана Тиринцони (скип), Алина Паетц, Эстер Нойеншвандер, Малани Барбезат и Мариса Винкельхаусен.

Ранее в матче за бронзу сборная Южной Кореи обыграла команду Японии со счетом – 7:5. 

Сборная Швейцарии в седьмой раз выиграла ЧМ. Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит команде Канады – 17 золотых медалей.

Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг. "Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.

Напомним, что в Украине создается команда, в планах которой участие в чемпионате Европы по керлингу: репортаж с тренировки.

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Тег чемпионат мира, керлинг

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Источники:

Сегодня|Спорт , sport24.ru

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