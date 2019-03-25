Сборная Швейцарии в седьмой раз выиграла чемпионат мира по керлингу
В финальном поединке швейцарские девушки обыграли соперниц из Швеции
Женская сборная Швейцарии победила национальную команду Швеции в дополнительном энде со счетом – 8:7 и завоевала золото чемпионата мира по керлингу. Турнир прошел в датском Силькеборге.
Сборную Швейцарии представляли Сильвана Тиринцони (скип), Алина Паетц, Эстер Нойеншвандер, Малани Барбезат и Мариса Винкельхаусен.
Ранее в матче за бронзу сборная Южной Кореи обыграла команду Японии со счетом – 7:5.
Сборная Швейцарии в седьмой раз выиграла ЧМ. Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит команде Канады – 17 золотых медалей.
Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг. "Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.
Напомним, что в Украине создается команда, в планах которой участие в чемпионате Европы по керлингу: репортаж с тренировки.
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