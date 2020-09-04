Сборная Украина не смогла сдержать Швейцарию на песке

В Суперфинале Евролиги по пляжному футболу "сине-желтые" пока четвертые

Во втором матче Суперфинала Евролиги-2020 сборная Украины по пляжному футболу уступила Швейцарии. После победы в стартовом поединки по пенальти над Германией подопечные Николая Костенко не сдержали восьмую команду мирового рейтинга – 2:4.

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События в матче разворачивались очень стремительно. Уже к 8-й минуты команды обменялись голами. Счет открыл Глен Ходель, но через две минуты Олег Зборовский восстановил равновесие. С таким счетом и завершился первый период. А вот во втором сильнее были "красные кресты". В течение одной минуты Деян Станкович оформил дубль. Сначала он отличился со штрафного, а затем реализовал пенальти.

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В начале третьей 12-минутки Олег Зборовский отличился во второй раз в этом поединке, точно выполнив пенальти, и вернул надежду "сине-желтым". Но больше украинская команда отличиться не смогла. А вот Деян Станкович на 35-й минуте оформил хет-трик и поставил точку в матче – 4:2 в пользу Швейцарии.

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Евролига-2020. Суперфинал. 3 тур

Украина – Швейцария – 2:4

Голы: Зборовский (8, 28) – Ходель (6), Станкович (16, 17, 35).

Украина: Гладченко, Макеев, Зборовский, Щерица, Пашка, Сабатюк, Хижняк, Войток, Сиренко, Войтенко, Заворотний.

Швейцария: Монод, Штейнеманн, Спакка, Станкович, Отт, Тьяго, Вюест, Остген, Ходель, Ванджи.

В другом матче сегодняшнего дня Суперфинала Евролиги Франция одолела Германию со счетом 5:4. Швейцария возглавляет турнирную таблицу с 6 очками, а Украина сейчас четвертая с 1 баллом.

Смотрите, как Украина обыграла Швейцарию в Лиге наций

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