Сборная Украины обставила Россию, взяв "золото" чемпионата Европы по стрельбе

Украинкам не нашлось равных в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров во Вроцлаве

В польском Вроцлаве стартовал чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. В первый день Украина завоевала две медали – командное "золото" и индивидуальную "бронзу".

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В стрельбе по движущейся мишени с 10 метров украинки Виктория Рыбовалова и Галина Авраменко заняли первые два места в квалификации, а Валентина Гончарова стала пятой, что позволило нашей сборной выиграть командное первенство.

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Украинки, набрав в сумме 1672 очка, опередили россиянок (1650) и представительниц Армении (1637).

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К сожалению, в индивидуальном первенстве обе украинки проиграли в своих полуфиналах, поэтому разыграли между собой "бронзу" – ее обладательницей стала Виктория Рыбовалова.

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У мужчин единственный представитель Украины Игорь Кизима стал вторым в квалификации, но потом проиграл в полуфинале и бронзовом финале, оставшись без медали.

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