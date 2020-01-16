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Сборная Украины осталась без тренера после вылета с чемпионата Европы по гандболу

16 января, 18:20

Также произошли изменения в тренерском штабе женской команды

Сергей Бабешко

Сергей Бабешко / Фото: Федерация гандбола Украины

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Главный тренер сборной Украины по гандболу Сергей Бабешко подал в отставку после вылета с чемпионата Европы. Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Мельник. Напомним, на Евро наша команда проиграла все три матча в группе. После турнира Бабешко заявил, что Украине не хватило реализации.

"Сергея Бебешко мы поблагодарили за работу. Спасибо ему, мы попали на чемпионат Европы. После завершения нашего участия в турнире Сергей Васильевич написал заявление о том, что он покидает пост главного тренера сборной Украины. Мы же можем только поблагодарить его – его работа действительно заметна.

Сейчас мы соберем исполком ФГУ и рассмотрим кандидатуры на пост главного тренера мужской сборной, которые мы имеем сегодня. Поговорим с тренерами, руководством Федерации и будем принимать решение о новом наставника команды", – сообщил Мельник.

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Также глава украинского гандбола сообщил, что произошли изменения в тренерском штабе женской сборной Украины. На пост главного тренера команды назначен Заслуженный тренер Украины Борис Николаевич Чижов.

В отборе к женскому Евро-2020 наша женская национальная команда в прошлом году встречалась на выезде с Румынией (24:27) и дома Польшей (26:27). Впереди у сборной еще два матча с Фарерскими островами, а также домашний поединок против румынок и гостевая игра с Польшей.

Смотрите видео, как тренируется сборная Украины по гандболу:

Тренировка сборной Украины Видео: Федерация гандбола Украины

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Чемпионат Европы сборная Украины по гандболу

Источник: Федерация гандбола Украины

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