Сборная Украины по гандболу перед Евро-2020 проиграла товарищеский матч Швейцарии

Подопечные Бебешко готовятся к гандбольному Евро-2020

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Всего пять дней остается до старта чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд. После почти десятилетней паузы на Евро-2020 сыграет и сборная Украины. Ранее мы писали, что тренер сборной Украины по гандболу определился с заданием на Евро.

Подопечные Сергея Бебешко провели тренировочный сбор дома, после чего сыграли в гостях товарищеский матч со сборной Швейцарии. "Сине-желтые" уступили 22:32, чем вызвали недовольство своего главного тренера:

"В первом тайме игра команды вышла очень нервной, неуверенной. Это меня волнует больше всего. Сборная Швейцарии – серьезная команда, попала на чемпионат Европы с первого места в отборе. К тому же выступала в родных стенах. Мы где-то надломились психологически. Сказалось и то, что это была первая игра после долгого перерыва. Кроме того, вратари сыграли не очень, зато у соперников голкиперы сделали немало сейвов. Мы не реализовывали свои моменты, а у хозяев все "полетело". Этот турнир является подготовкой: почти все получили примерно равное игровое время. Нам есть над чем работать. И чем больше информации мы получим, тем больше будет пользы. Думаю, мы будем прибавлять с каждой игрой".

На групповом этапе ЧЕ сборная Украины сыграет в Вене против Северной Македонии, Австрии и Чехии.

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