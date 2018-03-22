Сборная Украины по гандболу проиграла Швейцарии в отборе на Евро-2018

После трех игр наши девушки занимают последнее место в группе

Женская сборная Украины по гандболу проиграла Швейцарии (15:21) в третьем туре отбора на Евро-2018, существенно ухудшив турнирную ситуацию.

Швейцария – главный аутсайдер квартета, где играет Украина, сумела навязать свою игру сине-желтым, не дав абсолютно ничего показать гостям. Украинки, похоже, слишком сильно поверили в свои силы после домашней победы над Хорватии, серьезно при этом недооценив соперника.

В параллельном матче Норвегия обыграла Хорватию (35:28).

Следующий матч Украина проведет в Киеве, 25 марта, против Швейцарии.

Турнирное положение: Норвегия – 6 очков, Швейцария, Хорватия, Украина – по 2.

На чемпионат Европы поедут первые команды из группы, а также лучшая команда среди третьих мест в семи группах.

Напомним, что мужской чемпионат Европы 2018 года выиграла сборная Испании, которая в финале обыграла Швецию.

Ранее мы писали, что норвежская гандболистка обвинила игроков сборной в воровстве интимных фотографий. Спортсменка утверждает, что Федерация покрывает виновных, чтобы не раздувать скандал.