Сборная Украины по синхронному плаванию собрала 7 золотых медалей в Париже

Наши спортсменки победили во всех соревнованиях, в которых приняли участие

И снова наши – лучшие. Во Франции произошла триумфальная победа сборной Украины по синхронному плаванию, в состав которой в настоящее время входят только харьковчанки. Собрали семь из десяти золотых медалей на этапе Мировой серии в Париже. Обогнали соперниц во всех видах, в которых принимали участие: в командных соревнованиях, группах, хайлайт, дуэте и сольном выступлении. Дома победительниц встречали цветами и аплодисментами. Следующие соревнования уже через две недели. Летом же пловчихи будут бороться за олимпийское золото в Токио.

Стоит отметить, что сборная уже завоевала олимпийские лицензии: девчата сразятся в Токио за олимпийские награды в дуэтах и группах. Читайте интервью Марты Фединой – призерки чемпионата мира. Федина стала чемпионкой в технической и произвольной программах сольных выступлений., а в паре с Анастасией Савчук победила в произвольной и технической программах дуэтов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Харьков хочет провести чемпионат Европы по синхронному плаванию. Федерация синхронного плавания Украины подала заявку на проведения чемпионата Европы в Харькове. Президент украинской федерации надеется на проведение турнира в 2021 году.

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