Сборная Украины по спортивному покеру выиграла первый в своей истории Кубок Наций

На престижном турнире Кубок Наций в Дублине украинская команда выступала впервые, но это не помешало ей выиграть соревнование

Сборная Украины по спортивному покеру выиграла первый в своей истории Кубок Наций 2019-03-28T13:21:00+02:00 Другие На престижном турнире Кубок Наций в Дублине украинская команда выступала впервые, но это не помешало ей выиграть соревнование









Национальная сборная Украины по спортивному покеру вернулась из Ирландии с солидным трофеем. На престижном турнире Кубок Наций в Дублине украинская команда выступала впервые, но это не помешало ей выиграть соревнование.

В состав сборной вошли Андрей Любовецкий, Владимир Дрокин, Михаил Кедровский, Андрей Момот, Тимур Азизов, Роман Головко, а также PokerMatch Pro Ольга Ермольчева. Ольга, кроме того, стала лучшим игроком турнира. По статистическим показателям она превзошла своих соперников в "матч-покер" и заслуженно добавила еще одну награду в список своих трофеев.

По словам самих игроков, выиграть очень помогла поддержка болельщиков. Она стала возможной благодаря титульному спонсору сборной — PokerMatch, который оказал медийную поддержку. В результате за команду болели и в Дублине, и в Украине.

Успех на Кубке Наций оказался по-настоящему стремительным, ведь покер был признан видом спорта в Украине менее года назад. Если кто-то и недооценивал нашу сборную из-за этого факта, то за счет своего мастерства команда быстро заставила соперников пересмотреть отношение к себе. С первых игровых сессий украинцы вырвались в лидеры и уже не позволили никому потеснить себя с первого места. Отрыв нашей команды от ближайшего преследователя в итоговой таблице составил 53 очка. Второе место осталось за хозяевами турнира — ирландцами, а третьими стали немцы.

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