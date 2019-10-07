Сборная Украины по спортивной гимнастике взяла лицензии на Олимпиаду в Токио

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В Штутгарте мужская сборная Украины в составе Олега Верняева, Игоря Радивилова, Петра Пахнюка, Владислава Грико и Евгения Юденкова заняла четвертое место в командной квалификации чемпионата мира.

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Этот результат позволил нашим ребятам добыть места на Олимпиаду. Опередили Украину – Россия, Китай и Япония.

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Стоит добавить, что Украина добыла одну командную и четыре личностные лицензии на Олимпиаду.

Напомним, в сентябре Беленюк в Нур-Султане выиграл чемпионат мира, во второй раз в своей карьере победив на мировом первенстве по борьбе. Попутно в столице Казахстана Жан завоевал путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Интересно, что вскоре после возвращения из Казахстана украинский борец угодил в комическую ситуацию. Беленюк не выдержал насыщенного графика, уснув на заседании Верховной Рады во время обсуждения его коллегами-парламентариями очередного законопроекта. Время от времени, правда, Жан поднимал голову, чтобы не пропустить голосование – и снова ложился отдыхать.

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