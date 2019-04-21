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Сборная Украины потерпела болезненное поражение на ЧМ по керлингу

Сегодня, 17:39

Наша команда уступила канадцам со счетом – 0:18

Вот так проходит мировое первенство в Норвегии
Вот так проходит мировое первенство в Норвегии. Фото: Twitter

Сегодня на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар сборная Украины – в составе Евгений Стадник и Елена Паздерская – провела второй свой матч. Наша команда потерпела болезненное поражение от Канады – 0:18 (0:1, 0:2, 0:3, 0:4, 0:4, 0:4).

Ранее мы писали, что сборная Украины дебютировала на чемпионате мира среди смешанных пар. В первом поединке наша команда уступила Японии – 1:9 (0:2, 1:0, 0:3, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1).

Следующий матч украинцы проведут 22 апреля против Гонконга.

В чемпионате мира участвуют 48 сборных. На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 6 групп по 8 команд, где играют между собой в один круг. Затем 16 лучших команд выходят в плей-офф, где борются за медали по олимпийской системе.

Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг"Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.

Напомним, что в Украине создается команда, в планах которой участие в чемпионате Европы по керлингу: репортаж с тренировки.

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Тег чемпионат мира, керлинг

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Сегодня|Спорт

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