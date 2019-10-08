Сборная Украины с разгромом вышла в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу

Сборная Украины перед матчем / Фото: Федерация мини-футбола

На проходящем в Австралии чемпионате мира по мини-футболу сборная Украины пробилась уже в четвертьфинал. Сегодня утром по киевскому времени в матче 1/8 финала наша команда встречалась с соперниками из Ганы. Равной борьбы не получилось, украинцы оказались на голову сильнее африканцев – 8:0. Ранее наши успешно преодолели групповую стадию, добыв две победы и раз проиграв.

Хет-триком в составе "сине-желтых" отметился Андрей Хомин, дублем – Виталий Харченко, по мячу забили Виктор Цой, Евгений Андриенко и Евгений Заец.

Реклама

Ранее мы писали, что наша сборная отправилась на турнир в неполном составе, поскольку многим игрокам отказали в получении виз.

Кратко напомним, что за вид спорта мини-футбол. Это игра на открытом стадионе (в отличие от футзала) с синтетическим покрытием размером до 30 на 50 метров. Команды играют в формате 5 на 5 плюс вратари. Кроме того, в футзал играют мячом четвертого размера, в мини-футбол – пятого. В мини-футболе играют два тайма по 20 минут. Это грязное игровое время – отсчет не останавливается во время аутов и прочих остановок игры.

Тем временем, сборная Украины по футболу готовится к отборочным поединкам Евро-2020, в которых сыграет против Португалии и Литвы. В Киеве ждут приезда Криштиану Роналду и Ко. Вспомним, как звездный игрок проявил себя в предыдущей встрече с Сербией.

Криштиану Роналду в матче с Сербией

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама