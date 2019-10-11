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Сборная Украины в двух шагах от чемпионата Европы

11 октября, 16:39

Актуально

Сборная Украины после половины матчей группового этапа занимает первое место

Фото: pixabay

Фото: pixabay

В пятницу, 11 октября, сборной Украины предстоит вновь сыграть с командой Литвы в рамках отбора Евро-2020. Напомним, что 7 сентября подопечные Андрея Шевченко уже праздновали победу 3:0 на выезде и теперь должны закрепить этот результат уже дома на харьковском стадионе ОСК "Металлист". Кстати, ожидается, что гимн перед игрой исполнит DZIDZIO. Будем надеяться, что болельщики не подкачают и придут, чтобы зарядить наших футболистов на победу.

Сборная Украины после половины матчей группового этапа занимает первое место, а Литва идет последней. Только это говорит о существенной разнице между командами. Впрочем, когда сопернику терять нечего, он вполне может преподнести сюрприз. Здесь также нужно учитывать то, что в понедельник нас ждет матч с португальцами – действующими чемпионами Европы. Это может сказаться как на настрое, так и на составе.

Хотя вряд ли стоит ждать сенсации, к тому же и прогнозы обнадеживающие. Аналитики Parimatch не только дают 90% на победу сборной Украины, но и ждут еще одной крупной победы. 58% – на то, что наша команда забьет более двух мячей. Шансы Литвы на более чем один гол – 9%. К тому же матч будет проводить австрийский судья Харальд Лехнер, сборная Украины с ним обыгрывала в отборе ЧМ-2014 Сан-Марино 8:0 на выезде. Это тоже явно должно пойти на фарт.

Напомним также, что для выхода на Евро-2020 нам будет достаточно набрать четыре очка в двух ближайших матчах. Да, это не гарантирует первого места в группе, но и на это у нас шансы очень неплохие.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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