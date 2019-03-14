Сборная Украины в последнем туре упустила медали чемпионата мира по шахматам
Наши девушки с треском проиграли Китаю и остались без бронзовых наград
Сегодня в Астане завершился командный чемпионат мира по шахматам. Украина была представлена лишь в женских соревнованиях. До последнего тура наши девушки боролись за награды. Однако разгромное поражение от Китая – 0,5:3,5 отбросило украинскую команду на четвертое место. Чемпионками мира стали китаянки, второе место у России, третье – у Грузии.
В мужских соревнованиях досрочную победу одержала сборная России, "серебро" у Англии, "бронза" – у Китая.
Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.
Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. В ноябре 2016 года в Нью-Йорке Магнус провел успешную защиту титула, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.
Ранее мы писали, что подана заявка на включение шахмат в олимпийскую программу. Шахматная федерация Франции подала заявку на включение шахмат в программу Олимпиады-2024.
Национальный рекорд одновременной игры в шахматы установили в Мукачево:
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