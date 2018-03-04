Сборная Украины выиграла медаль чемпионата мира по легкой атлетике

Наши девушки завоевали "бронзу" в эстафете 4х400 метров

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в помещениях сборная Украины завоевала первую свою медаль. Наши девушки выиграли бронзовую награду в эстафетном беге 4х400 метров.

Наша команда в составе Татьяна Мельник, Катерина Клымюк, Анна Ярощук-Рыжыкова, Анастасия Брызгина всего на 23 сотых секунды опередила итальянок, которые финишировали четвертыми.

Чемпионками мира стали легкоатлетки из США, второе место у сборной Польши. Команды Великобритании и Ямайки были дисквалифицированы.

Напомним, что украинская мужская команда не стартовала в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия одного из спортсменов – Евгений Гуцол не смог отправиться на ЧМ в Бирмингем из-за проблем с визой.

Ранее мы сообщали, что экстравагантная блондинка Юлимар Рохас выиграла чемпионат мира в тройном прыжке. Спортсменка из Венесуэлы показала результат 14,63 метра.

Напомним, что спортсмен из Новой Зеландии толкнул ядро за 22 метра и взял "золото" чемпионата мира – Томас Уолш оказался на голову сильнее всех конкурентов.