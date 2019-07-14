Сборная Венгрии установила рекорд по заброшенным мячам в водном поло

На чемпионате мира венгерки обыграли Южную Корею со счетом – 64:0

Исторический матч чемпионата мира. Фото: Instagram

Женская сборная Венгрии по водному поло установила рекорд по заброшенным мячам в матче чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

В воскресенье венгерки победили команду Южной Кореи со счетом – 64:0 на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Женская сборная Южной Кореи впервые участвует в чемпионате мира.

В турнире принимают участие 16 команд, которые разбиты на четыре группы. Победители групп напрямую выйдут в четвертьфинал, команды, занявшие вторые и третье места, сыграют в 1/8 финала.

Сборная Венгрии дважды побеждала на чемпионатах мира (1994, 2005) и трижды на чемпионатах Европы (1991, 2001, 2016).

Напомним, весной в России матч по водному поло превратился в необычное побоище. Драку затеял тренер одной из команд, прыгнув ногами на голову игроку в бассейне.

Для России драка во время матчей по водному поло – не редкость. Ранее мы писали, что матч между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" не был доигран из-за массовой драки в воде.

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