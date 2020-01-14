Сборную Украины выбили с Евро-2020: видео краха команды олимпийского чемпиона

Проиграв и третий матч финальной части, чехам, наши гандболисты вынуждены распрощаться с турниром

Украина - Чехия - 19:23 / Фото: Getty Images

Мужская сборная Украины по гандболу в Вене проиграла Чехии в третьем матче группового раунда чемпионата Европы со счетом 19:23. Таким образом, наша команда, возглавляемая олимпийским чемпионом-1992 Сергеем Бебешко, выбыла из турнира.

Обзор матча Украина – Чехия (19:23)

Напомним, для выхода в следующий раунд соревнований украинским гандболистам нужно было победить Чехию с разницей в два мяча. И первый тайм, который наши завершили со счетом 10:9 в свою пользу, давал на это надежду.

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Однако во второй половине чехи перехватили инициативу и благодаря победе над украинцами вышли во второй групповой раунд финальной части Евро-2020 вместе одними из хозяев турнира австрийцами.

Отметим, что поражениями сборной Украины завершились и два предыдущих ее поединка в Вене. Сперва наши гандболисты проиграли Северной Македонии 25:26, пропустив решающий мяч на последней секунде.

А затем команда Сергея Бебешко уступила в четыре мяча Австрии – 30:34. Хотя незадолго до окончания матча счет был равным – 29:29.

Интересно, что за решающей игрой наших гандболистов с чехами, несмотря на огромную разницу во времени, обещал следить лучший украинский теннисист Сергей Стаховский, в задымленном Мельбурне выступающий сейчас на Australian Open. "На момент начала матча Украина – Чехия в Австралии будет раннее утро, но, вооружившись нужными ссылками, намерен посмотреть поединок в интернете", – обещал Стаховский.

Смотрите, как сборная Украины по гандболу тренировалась в Австрии

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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