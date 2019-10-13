Сборную Украины ждет испытание чемпионами Европы

Понедельник, 14 октября, будет особенным праздником для столичных болельщиков. Их будет ждать матч сборной Украины, которая не играла в Киеве целых два года

Фото: www.facebook.com/pg/ffukraine

Тогда команда Андрея Шевченко встречалась в отборе ЧМ-2018 с хорватами, будущими финалистами мундиаля. Теперь же нас ожидает игра против португальцев, действующих чемпионов Европы.

Матчем именно с этим соперником для сборной Украины начался отбор Евро-2020. Ничейный результат той игры стал для многих сенсационным и, если удастся его повторить или улучшить, это будет означать для нас, что можно готовиться к поездке на первенство Европы. Шансы команды Андрея Шевченко неплохие, по 32% как на победу, так и ничью от аналитиков Parimatchпротив 36% на успех Португалии.

Фернанду Сантуш уже дал понять, что матч с Украиной для него принципиальный, и заявил, что его устроит только первое место в отборе, а за второе пусть бьются Украина и Сербия. Не стал отставать и Роналду, Криштиану отметил, что едет в Киев, чтобы прославить свою команду и победить. С мотивацией у португальца действительно никогда не было проблем, посмотрим, поможет ли ему это в достижении желаемого результата. Ведь противостояние явно получится напряженным.

В целом, Португалия подходит к матчу без особых кадровых проблем, если только не считать травму полузащитника "Бенфики" Рафы Силвы. Впрочем, это не главная проблема команды. Судя по ажиотажу вокруг матча, трибуны "Олимпийского" будут заполнены до отказа. А это значит, что жаркая поддержка сборной Украины гарантирована.

Но что еще важнее – это игра, которую в последнее время стали демонстрировать подопечные Андрея Шевченко. Коллектив прибавляет от матча к матчу и от этого еще больше хочется увидеть сборную в числе команд Евро-2020.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама