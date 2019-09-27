Сегодня – старт чемпионата мира по легкой атлетике: что нужно знать об украинской команде

На чемпионат мира в Катар поехали 43 спортсмена из Украины, включая "главную красотку" Левченко и депутата Саладуху

Khalifa International Stadium - стадион, который примет чемпионат мира по легкой атлетике 2019 / Фото: Getty Images

37 медалей – 11 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых. 18-е место в общекомандном зачете чемпионатов мира по легкой атлетике. Это все Украина. С 27 сентября мы можем улучшить свои показатели. В этот день в Дохе стартует первенство планеты.

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"ЕВРОПЕЙЦЫ". К ЧМ-2019 наша команда подходит с оптимизмом. Летом хорошую обкатку прошли на Европейских играх, выиграв командное "золото". С того состава в Катар поедут – Наталья Прищепа, Ольга Ляхова, Анна Рыжикова, Марина Бех-Романчук, Анна Гацко-Федусова, Татьяна Мельник, Яна Качур, Сергей Смелик, Данило Даниленко, Алексей Поздняков, Богдан Бондаренко, Андрей Проценко.

ВЫСОТНИКИ. Наверное, никогда в истории у нас не было столь мощного состава в прыжках в высоту. Двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр Богдан Бондаренко, победитель Бриллиантовой лиги-2019 Андрей Проценко, лучшая среди молодежи и серебряная призерка взрослого ЧМ-2017 Юлия Левченко и всегда готовая удивить Ирина Геращенко.



Юлия Левченко в 2016 стала мисс Олимпийской сборной Украины

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ОПЫТНЫЕ. Наталья Прищепа быстрее всех бегает в Европе 800 метров – на ее счету два континентальных "золота". А Марьян Закальницкий – лучший ходок континента прошлого года, выиграл чемпионат Европы на дистанции 50 км. Бегунья Ольга Ляхова также имеет в своем активе континентальные награды. Ну и ждем, не только горячих фото в бикини, но и дальнего прыжка от Марины Бех-Романчук.

МОЛОДЕЖЬ. 18-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих в прошлом году выиграла Юношеские Олимпийские игры, в этом году стала победительницей молодежного чемпионата Европы, а также самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги. И сделала это в Дохе! 18-летний Михаил Кохан также в юниорах собрал все награды – от Европы до Олимпийских игр. Будет наивным ждать от них медалей, но посмотреть за молодыми дарованиями будет интересно. А вдруг выстрелят!

ДЕПУТАТ. В качестве народного депутата Украины в Катар поедет Ольга Саладуха. Но в мире ее знают, не как чиновника, а как чемпионку мира, трехкратную чемпионку Европы и бронзовую призерку Олимпийских игр в тройном прыжке.



Ольга Саладуха – народный депутат

И О РЕКОРДАХ. Ну и как всегда перед столь крупными мероприятиями не забываем, что украинцам принадлежат два мировых рекорда. Выше Сергея Бубки с шестом еще никто не прыгал – 6,14 м, как и дальше Инессы Кравец тройным прыжком – 15,50.

Состав сборной Украины

ЖЕНЩИНЫ

Наталия Прищепа – 800 м

Ольга Ляхова – 800 м, 4х400 м

Александра Шафар – марафон

Анна Плотицина – 100 м с/б

Анна Рыжикова – 400 м с/б, 4х400 м

Инна Кашина – ходьба, 20 км

Надежда Боровская – ходьба, 20 км

Христина Юдкина – ходьба, 50 км

Валентина Мирончук – ходьба, 50 км

Елена Собчук – ходьба, 50 км

Юлия Левченко – высота

Ярослава Магучих – высота

Ирина Геращенко – высота

Марина Килипко – шест

Марина Бех-Романчук – длина

Ольга Саладуха – тройной прыжок

Анна Красуцкая – тройной прыжок

Ирина Климец – молот

Ирина Новожилова – молот

Алена Шамотина – молот

Наталия Семенова – диск

Анна Гацко-Федусова – копье

Татьяна Мельник – 4х400 м, 4х400 м (смешанная)

Катерина Климюк – 4х400 м, 4х400 м (смешанная)

Анастасия Брызгина – 4х400 м, 4х400 м (смешанная)

Яна Качур – 4х400 м, 4х400 м (смешанная)

Иванна Аврамчук – 4х400 м, 4х400 м (смешанная)

МУЖЧИНЫ

Сергей Смелик – 200 м

Данило Даниленко – 4х400 м (смешанная)

Алексей Поздняков – 4х400 м (смешанная)

Дмитрий Бикулов – 4х400 м (смешанная)

Игорь Порозов – марафон

Виктор Шумик – ходьба, 20 км

Иван Лосев – ходьба, 20 км

Эдуард Забуженко – ходьба, 20 км

Марьян Закальницкий – ходьба, 50 км

Иван Банзерук – ходьба, 50 км

Валерий Литанюк – ходьба, 50 км

Богдан Бондаренко – высота

Андрей Проценко – высота

Сергей Перевозников – молот

Сергей Регеда – молот

Михаил Кохан – молот

Александр Ничипорчук – копье

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