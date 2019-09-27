Сегодня – старт чемпионата мира по легкой атлетике: что нужно знать об украинской команде

37 медалей – 11 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых. 18-е место в общекомандном зачете чемпионатов мира по легкой атлетике. Это все Украина. С 27 сентября мы можем улучшить свои показатели. В этот день в Дохе стартует первенство планеты.
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"ЕВРОПЕЙЦЫ". К ЧМ-2019 наша команда подходит с оптимизмом. Летом хорошую обкатку прошли на Европейских играх, выиграв командное "золото". С того состава в Катар поедут – Наталья Прищепа, Ольга Ляхова, Анна Рыжикова, Марина Бех-Романчук, Анна Гацко-Федусова, Татьяна Мельник, Яна Качур, Сергей Смелик, Данило Даниленко, Алексей Поздняков, Богдан Бондаренко, Андрей Проценко.
ВЫСОТНИКИ. Наверное, никогда в истории у нас не было столь мощного состава в прыжках в высоту. Двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр Богдан Бондаренко, победитель Бриллиантовой лиги-2019 Андрей Проценко, лучшая среди молодежи и серебряная призерка взрослого ЧМ-2017 Юлия Левченко и всегда готовая удивить Ирина Геращенко.
Юлия Левченко в 2016 стала мисс Олимпийской сборной Украины
ОПЫТНЫЕ. Наталья Прищепа быстрее всех бегает в Европе 800 метров – на ее счету два континентальных "золота". А Марьян Закальницкий – лучший ходок континента прошлого года, выиграл чемпионат Европы на дистанции 50 км. Бегунья Ольга Ляхова также имеет в своем активе континентальные награды. Ну и ждем, не только горячих фото в бикини, но и дальнего прыжка от Марины Бех-Романчук.
МОЛОДЕЖЬ. 18-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих в прошлом году выиграла Юношеские Олимпийские игры, в этом году стала победительницей молодежного чемпионата Европы, а также самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги. И сделала это в Дохе! 18-летний Михаил Кохан также в юниорах собрал все награды – от Европы до Олимпийских игр. Будет наивным ждать от них медалей, но посмотреть за молодыми дарованиями будет интересно. А вдруг выстрелят!
ДЕПУТАТ. В качестве народного депутата Украины в Катар поедет Ольга Саладуха. Но в мире ее знают, не как чиновника, а как чемпионку мира, трехкратную чемпионку Европы и бронзовую призерку Олимпийских игр в тройном прыжке.
Ольга Саладуха – народный депутат
И О РЕКОРДАХ. Ну и как всегда перед столь крупными мероприятиями не забываем, что украинцам принадлежат два мировых рекорда. Выше Сергея Бубки с шестом еще никто не прыгал – 6,14 м, как и дальше Инессы Кравец тройным прыжком – 15,50.
Состав сборной Украины
ЖЕНЩИНЫ
- Наталия Прищепа – 800 м
- Ольга Ляхова – 800 м, 4х400 м
- Александра Шафар – марафон
- Анна Плотицина – 100 м с/б
- Анна Рыжикова – 400 м с/б, 4х400 м
- Инна Кашина – ходьба, 20 км
- Надежда Боровская – ходьба, 20 км
- Христина Юдкина – ходьба, 50 км
- Валентина Мирончук – ходьба, 50 км
- Елена Собчук – ходьба, 50 км
- Юлия Левченко – высота
- Ярослава Магучих – высота
- Ирина Геращенко – высота
- Марина Килипко – шест
- Марина Бех-Романчук – длина
- Ольга Саладуха – тройной прыжок
- Анна Красуцкая – тройной прыжок
- Ирина Климец – молот
- Ирина Новожилова – молот
- Алена Шамотина – молот
- Наталия Семенова – диск
- Анна Гацко-Федусова – копье
- Татьяна Мельник – 4х400 м, 4х400 м (смешанная)
- Катерина Климюк – 4х400 м, 4х400 м (смешанная)
- Анастасия Брызгина – 4х400 м, 4х400 м (смешанная)
- Яна Качур – 4х400 м, 4х400 м (смешанная)
- Иванна Аврамчук – 4х400 м, 4х400 м (смешанная)
МУЖЧИНЫ
- Сергей Смелик – 200 м
- Данило Даниленко – 4х400 м (смешанная)
- Алексей Поздняков – 4х400 м (смешанная)
- Дмитрий Бикулов – 4х400 м (смешанная)
- Игорь Порозов – марафон
- Виктор Шумик – ходьба, 20 км
- Иван Лосев – ходьба, 20 км
- Эдуард Забуженко – ходьба, 20 км
- Марьян Закальницкий – ходьба, 50 км
- Иван Банзерук – ходьба, 50 км
- Валерий Литанюк – ходьба, 50 км
- Богдан Бондаренко – высота
- Андрей Проценко – высота
- Сергей Перевозников – молот
- Сергей Регеда – молот
- Михаил Кохан – молот
- Александр Ничипорчук – копье
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