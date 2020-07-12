Секретный проект Великобритании: во время Олимпиады-2012 над спортсменами провели эксперимент

По информации английского издания Mail on Sunday, олимпийцы Великобритании на домашних Играх 2012 года в Лондоне стали подопытными для тестирования экспериментального вещества в рамках секретного проекта госагентства UK Sport. Ранее в Британии разгорелся громкий скандал из-за насилия над гимнастками.

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Согласно документам, которые оказались в распоряжении Mail on Sunday, целью проекта была попытка улучшить результаты спортсменов на домашней Олимпиаде. Этот эксперимент стоил сотни тысяч фунтов, взятых из государственного бюджета.

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Энергетический напиток под маркой DeltaG, содержащий синтетическую версию кетонов, которые синтезируются в печени и повышают выносливость и устойчивость к стрессам, был предоставлен 91 британскому атлету в восьми видах спорта. Вещество в то время только проходило исследование, и не было гарантий, что оно не обладает побочными эффектами и не нарушит антидопинговые правила.

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Отмечается, что вещество разрабатывалось для повышения выносливости спецназа США во время действий в тылу врага. Согласно исследованию издания, побочные эффекты (в основном рвота и желудочно-кишечные расстройств) от применения DeltaG испытывали 40% спортсменов. А вот принес ли эксперимент пользу, неизвестно.

После публикации статьи UK Sport выступило с заявлением, в котором не отрицало факт применения DeltaG. Однако госагентство подчеркнуло, что перед применением провело консультации с Британским антидопинговым агентством и ВАДА, чтобы убедиться, что вещество не нанесет спортсменам вреда. Что до секретности проекта, то UK Sport назвало это обычной практикой.

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