Сексапильная легкоатлетка принесла Украине первое "золото" Универсиады: горячие образы чемпионки

Жгучая брюнетка Марина Бех-Романчук деклассировала всех своих соперниц в секторе для прыжков в длину

Марина Бех-Романчук. Фото: Instagram

Украинка Марина Бех-Романчук принесла нашей сборной первое "золото" летней Универсиады-2019 в Неаполе. В секторе для прыжков в длину наша легкоатлетка опередила всех своих соперниц с результатом 6,84 метра. Интересно, что сразу три прыжка в исполнении Марины (также она прыгнула на 6.66 и 6.79) позволили бы ей подняться на вершину пьедестала. Ставшая второй португалка Таварес проиграла украинке 23 см.

Таким образом, Марина Бех-Романчук пополнила внушительную коллекцию наград 2019 года. Напомним, прежде она уже завоевала "бронзу" чемпионата Европы в помещении, а также "бронзу" и командное "золото" Европейских игр-2019 в Минске.

Смотрите, как тренируется Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук. Тренировка. Видео – Instagram спортсменки

Как сообщалось ранее, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как принимает душ во время медового месяца. Не так давно сексапильная спортсменка вышла замуж за украинского пловца Михаила Романчука. Сразу после торжества молодожены отправились в теплые края, на Мальдивы, откуда Марина поделилась со своими подписчиками в Instagram пикантными снимками. На одном из них девушка показала, как принимает душ в купальнике.

Также мы писали, что Марина Бех-Романчук нарвалась на советы в соцсетях. Одна из самых красивых украинских спортсменок в Instagram показала фотографию, на которой она сидит в белом бикини на бортике у бассейна. Фото собрало тысячи "лайков" и десятки комментариев. Один из которых звучал следующим образом: "Большая грудь замедляет тебя".

Напомним, на днях украинский многоборец Алексей Касьянов рассказал, что все еще не получил медаль ЧМ-2009. Дело в том, что россиянин Александр Погорелов, изначально ставший тогда третьим в Берлине, дисквалифицирован за употребление допинга, а показавший четвертый результат Касьянов поднялся на пьедестал.

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