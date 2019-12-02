Сексапильная серфингистка начала "рождественский месяц" с откровенного фото

Девушка вышла на пляж в купальнике в цветах рождественских праздников

Австралийская профессиональная серфингистка Холли-Дейзи Коффи готова к рождественским праздникам. Красотка поделилась на своей странице в Instagram пикантным снимком на пляже в откровенном купальнике в бело-красных цветах. Холли-Дейзи уверена, именно так выглядит рождественский наряд, поэтому подписала фото просто: "Рождественский месяц".

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность. У Холли-Дейзи уже миллион подписчиков, столько же у Элли-Джин, Руби-Ли может похвастаться более 450 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – почти 400 тысячами фолловеров.

Ранее мы писали, что сексуальная серфингистка с шикарным декольте шлет горячий поцелуй своим поклонникам. Девушка записала короткое видео с невероятно пикантного ракурса.

Также мы писали, что жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги. На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка.

Также мы писали, что жена экс-капитана "Динамо" показала, на что способен ее язык. Ирина Морозюк не перестает удивлять. Девушка умеет не только открывать бутылку грудью, но и многое другое.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram