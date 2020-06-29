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Сексуальная прыгунья начала неделю с массажа ягодиц: "Не забывайте уделять время себе и своему телу"

29 июня, 19:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук жалуется на жару и ищет вкусное мороженое

24-летняя призерка чемпионата мира в прыжках в длину Марина Бех-Романчук – одна из самых активных украинских спортсменок в соцсетях. Практически каждый день привлекательная девушка из Хмельницкого делится в Instagram подробностями своей жизни. Сегодня утром украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эш-Шейхе.

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А вечером жена пловца Михаила Романчука поведала о том, что начала новую неделю тренировок. Марина в "истории" рассказала, что не любит жару, а неделя-то обещает быть горячей. Также спортсменка посоветовала всем уделять внимание себе и своему телу.

INSTAGRAM

Также легкоатлетка не постеснялась показать, как она делает сухой массаж ягодиц и бедер. Также позже рассказала, что занимается ремонтом, ходит на занятия с проблемным коленом и ищет вкусное мороженое.

Марина Бех-Романчук – сухой массаж попы, ягодиц

Напомним, что все соревнования в легкой атлетике пока что приостановлены. Спортсмены поддерживают форму самостоятельно.

Ранее сексуальная украинская легкоатлетка показалась на пляже в открытом купальнике.

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легкая атлетика видео массаж ягодицы Марина Бех

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