Сексуальная прыгунья начала неделю с массажа ягодиц: "Не забывайте уделять время себе и своему телу"

24-летняя призерка чемпионата мира в прыжках в длину Марина Бех-Романчук – одна из самых активных украинских спортсменок в соцсетях. Практически каждый день привлекательная девушка из Хмельницкого делится в Instagram подробностями своей жизни. Сегодня утром украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эш-Шейхе.
А вечером жена пловца Михаила Романчука поведала о том, что начала новую неделю тренировок. Марина в "истории" рассказала, что не любит жару, а неделя-то обещает быть горячей. Также спортсменка посоветовала всем уделять внимание себе и своему телу.
Также легкоатлетка не постеснялась показать, как она делает сухой массаж ягодиц и бедер. Также позже рассказала, что занимается ремонтом, ходит на занятия с проблемным коленом и ищет вкусное мороженое.
Напомним, что все соревнования в легкой атлетике пока что приостановлены. Спортсмены поддерживают форму самостоятельно.
Ранее сексуальная украинская легкоатлетка показалась на пляже в открытом купальнике.
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