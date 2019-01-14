Сексуальная серфингистка с шикарным декольте шлет горячий поцелуй своим поклонникам

Австралийская серфингистка Холли-Дейзи Коффи поделилась невероятно вызывающим видео на своей странице в Instagram. Девушка записала небольшой ролик, похваставшись своей пышной грудью. Подкрепила все это девушка горячим поцелуем всем своим подписчикам.

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Holly-Daze Coffey (@hollydazecoffeyyy) 13 Янв 2019 в 7:56 PST

Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность. У Элли-Джин более 800 тысяч подписчиков в Instagram, Холли-Дейзи имеет почти 700 тысяч поклонников, Руби-Ли может похвастаться почти 300 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – чуть более 200 тысячами фолловеров.

Напомним, что на днях супруга украинского футболиста обнажила грудь и спряталась среди пальм. Анна Мандзюк проводила отпуск на Мальдивах.

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