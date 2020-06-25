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Сексуальная украинская легкоатлетка показала, как нужно прыгать, и насобирала черешню на компот

25 июня, 18:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Марина Бех-Романчук совмещает домашние занятия и тренировки на стадионе

Популярная в соцсетях и на стадионах мира прыгунья в длину Марина Бех-Романчук продолжает активно делиться с публикой своими делами. На этот раз призерка чемпионата мира совместила приятное с полезным. А недавно знаменитая украинская легкоатлетка показалась на пляже в открытом купальнике.

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Несмотря на отсутствие соревнований из-за пандемии коронавируса, спортсменка поддерживает себя в форме. Марина провела на стадионе мастер-класс по прыжкам через барьеры, сделав в Instagram подпись на английском: "Люблю прыгать. Это моя жизнь".

INSTAGRAM

Также сегодня Бех-Романчук собирала домашнюю черешню. Девушка показала на видео в ведрах собранные ягоды нескольких сортов, из которых собирается варить компот.

Марина Бех-Романчук – 24-летняя уроженка Хмельницкой области, серебряная призерка чемпионата мира 2019 года. Замужем за пловцом Михаилом Романчуком.

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Ранее Бех показала бабушкин способ собирать землянику.

Смотрите, как Марина делала массаж ягодиц и интересовалась мнением фанатов

Марина Бех делает массаж ягодиц Видео: Instagram

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