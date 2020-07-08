Сексуальная украинская легкоатлетка провела фотосессию в купальнике в брызгах поливалки

Привлекательная призерка чемпионата мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук продолжает радовать своих почитателей фотографиями в соцсетях. 24-летняя девушка из Хмельницкого вместе с подружками выдает оригинальные идеи для фото, которыми щедро делится. На днях украинская легкоатлетка сексуально стала на старт.

Реклама

Марина не раз рассказывала, что любит водные процедуры. В очередном видео она призналась, что у нее появилась мечта иметь возле дома собственный бассейн.

INSTAGRAM

Сегодня же Бех-Романчук провела забавную фотосессию. Прыгунья поведала, что ее подруга сделала много "нереальных фото". В очередных спортсменка с радостью предстала в закрытом купальнике и очках в брызгах поливалки. Сама сцена напоминает лужайку дачного участка.

INSTAGRAM

В июне Бех показала, как нужно прыгать, и насобирала черешню на компот.

Напомним, девушка – серебряная призерка чемпионата мира 2019 года в Катаре, а также жена известного пловца Михаила Романчука. Смотрите, как недавно Марина проводила сухой массаж ягодиц.

Марина Бех-Романчук – сухой массаж попы, ягодиц

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама