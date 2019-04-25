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Сексуальная волейболистка упала в обморок во время интервью

Сегодня, 13:29

Олимпийской чемпионке Жаклин Карвальо стало плохо из-за жары

Жаклин Карвальо считается одной из самых сексуальных волейболисток в мире
Жаклин Карвальо считается одной из самых сексуальных волейболисток в мире. Фото: Instagram

Волейболистка Жаклин Карвальо упала в обморок, отвечая на вопрос во время матча бразильской Суперлиги. Спортсменка общалась с журналистами во время игры между командами "Сан-Паоло" и "Таубате". Внезапно Жаклин закрыла глаза и начала падать. Ее поймали оператор и корреспондент, сразу после этого к спортсменке пришел врач "Сан-Паоло". По его словам, Жаклин потеряла сознание из-за резкого понижения кровяного давления, вызванного жарой в волейбольном зале.

Жаклин Карвальо – двукратная олимпийская чемпионка по волейболу в составе сборной Бразилии. Жаклин выигрывала "золото" на олимпиадах в Пекине-2008 и Лондоне-2012, а из-за своей внешности попадала в списки самых красивых спортсменок мира.

Ранее мы рассказывали, что пышногрудая волейболистка сходила на пикник в одном купальнике. Кайла Симмонс пока не может похвастаться большими победами в спорте, однако она точно имеет успех у представителей противоположного пола. Красавица регулярно балует своих подписчиков пикантными снимками из личной жизни.

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Тег олимпийская чемпионка, Жаклин Карвальо, волейболистка

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Lenta.ru , Сегодня|Спорт

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