Сексуально стала на старт: украинская легкоатлетка обсыпалась песком и пошла на мороженое

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук насыщенно проводит дни в родном Хмельницком

Знаменитая спортсменка и красавица Марина Бех-Романчук продолжает активно делиться в соцсетях историями из своей жизни. 24-летняя призерка чемпионата мира в прыжках в длину подробно и интересно рассказала, как насыщенно провела пятницу. На днях украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эль-Шейхе.

Реклама

Тренируя разбег, Марина в привлекательной позе на дорожке стадиона призналась, что очень соскучилась за занятиями в шиповках и поэтому она счастлива.

INSTAGRAM

Также Бех-Романчук поделилась несколькими забавными видеороликами. Девушка показала, как во время тренировки прыжков к ее спортивному телу прилип песок.

Марина Бех – прилип песок

Затем Марина за рулем авто рассказала о дожде в городе, тренировке и о том, что заслужила провести вечер в компании подружки.

Марина Бех-Романчук в машине

И девушки позволили себе полакомиться сладеньким. Легкоатлетка поделилась признанием, что ела одно из самых вкусных мороженых в жизни.

Марина Бех – мороженое в Хмельницком

Реклама

Ранее легкоатлетка показала, как нужно прыгать, и насобирала черешню на компот.

Смотрите, как Марина проводила утром сухой массаж ягодиц

Марина Бех-Романчук – сухой массаж попы, ягодиц

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама