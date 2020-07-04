Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Сексуально стала на старт: украинская легкоатлетка обсыпалась песком и пошла на мороженое

4 июля, 00:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук насыщенно проводит дни в родном Хмельницком

Знаменитая спортсменка и красавица Марина Бех-Романчук продолжает активно делиться в соцсетях историями из своей жизни. 24-летняя призерка чемпионата мира в прыжках в длину подробно и интересно рассказала, как насыщенно провела пятницу. На днях украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эль-Шейхе.

Реклама

Тренируя разбег, Марина в привлекательной позе на дорожке стадиона призналась, что очень соскучилась за занятиями в шиповках и поэтому она счастлива.

INSTAGRAM

Также Бех-Романчук поделилась несколькими забавными видеороликами. Девушка показала, как во время тренировки прыжков к ее спортивному телу прилип песок.

Марина Бех – прилип песок

Затем Марина за рулем авто рассказала о дожде в городе, тренировке и о том, что заслужила провести вечер в компании подружки.

Марина Бех-Романчук в машине

И девушки позволили себе полакомиться сладеньким. Легкоатлетка поделилась признанием, что ела одно из самых вкусных мороженых в жизни.

Марина Бех – мороженое в Хмельницком
Реклама

Ранее легкоатлетка показала, как нужно прыгать, и насобирала черешню на компот.

Смотрите, как Марина проводила утром сухой массаж ягодиц

Марина Бех-Романчук – сухой массаж попы, ягодиц

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика мороженое прыжки в длину старт Марина Бех

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка-лезвие: украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эль-Шейхе
Девушка-лезвие: украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эль-ШейхеДругие
Украинская каратистка сфотографировалась в купальнике и засветила тату на пикантном месте
Украинская каратистка сфотографировалась в купальнике и засветила тату на пикантном местеДругие
Попала! Новозеландская гольфистка швырнула топор с невероятной точностью
Попала! Новозеландская гольфистка швырнула топор с невероятной точностьюДругие
Расплата за поддержку Путина: подписчики уходят от лучшей фигуристки мира после поста о Конституции
Расплата за поддержку Путина: подписчики уходят от лучшей фигуристки мира после поста о КонституцииДругие
Призерка Паралимпиады найдена мертвой в Тихом океане: она пыталась стать первой в мире
Призерка Паралимпиады найдена мертвой в Тихом океане: она пыталась стать первой в миреДругие
Украинка организовала сеть борделей в Израиле и заработала более миллиона долларов – СМИ
Украинка организовала сеть борделей в Израиле и заработала более миллиона долларов – СМИДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять