Сексуально стала на старт: украинская легкоатлетка обсыпалась песком и пошла на мороженое

Знаменитая спортсменка и красавица Марина Бех-Романчук продолжает активно делиться в соцсетях историями из своей жизни. 24-летняя призерка чемпионата мира в прыжках в длину подробно и интересно рассказала, как насыщенно провела пятницу. На днях украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эль-Шейхе.
Тренируя разбег, Марина в привлекательной позе на дорожке стадиона призналась, что очень соскучилась за занятиями в шиповках и поэтому она счастлива.
Также Бех-Романчук поделилась несколькими забавными видеороликами. Девушка показала, как во время тренировки прыжков к ее спортивному телу прилип песок.
Затем Марина за рулем авто рассказала о дожде в городе, тренировке и о том, что заслужила провести вечер в компании подружки.
И девушки позволили себе полакомиться сладеньким. Легкоатлетка поделилась признанием, что ела одно из самых вкусных мороженых в жизни.
Ранее легкоатлетка показала, как нужно прыгать, и насобирала черешню на компот.
Смотрите, как Марина проводила утром сухой массаж ягодиц
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