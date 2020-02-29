Семь побед из семи: украинский уникум Магучих закрыла зиму "золотом" в Норвегии

В Скандинавии украинке не пришлось лететь за два метра

Украинский уникум Ярослава Магучих продолжает победное шествие по секторам для прыжков в высоту. На этот раз 18-летняя легкоатлетка выиграла турнир Karsten Warholm International в Норвегии. В целом в 2020 году Ярослава выиграла семь соревнований из семи, на которых стартовала. Ранее мы писали, что Магучих стала победительницей турнира в Глазго.

При этом для победы в Ульстейнвике Ярославе понадобилось преодолеть не такую уж и большую высоту – 1,96 м. Если учесть, что в начале сезона она регулярно улетала за два метра. Свою победную высоту украинка взяла со второй попытки. Серебро завоевала шведская прыгунья Софи Скуг (1,88 м), а третье место у норвежки Тонье Ангельсен (1,88 м). Неудачно выступила другая украинка Юлия Чумаченко, которая преодолела 1,80 м, а вот с отметкой 1,85 м не справилась.

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Также в Норвегии в соревнованиях мужчин в прыжках в длину "бронзу" выиграл Владислав Мазур (7,78 м). Победу одержал кубинец Хуан Мигель Эчеваррия (8,08 м). На втором месте – еще один кубинец Майкель Массо (8,03 м).

Ранее мы сообщали, что Магучих выиграла мировую зимнюю серию. Ярослава победила в общем зачете престижных соревнований под крышей World Athletics Indoor Tour. Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала лучшей в прыжках в высоту. 18-летняя спортсменка из Днепра победила на двух турнирах серии, а на третий, в Бостон (США), не летала, но это не помешало занять первое место в общем зачете.

Как мы писали, Магучих выиграла турнир в Карлсруэ с мировым рекордом среди молодежи до 20 лет – 2,02. Кроме того, Ярослава побеждала на соревнованиях в Глазго, Коттбусе, Банске-Быстрице и Львове.

Смотрите сюжет о Ярославе Магучих – лучшей молодой легкоатлетке Европы

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