Сенсационное заявление о коронавирусе французской красотки: "Мы с мужем переболели еще в октябре"

О том, что вспышка вируса в Китае началась раньше, чем объявили официально, также подтвердил итальянский журналист

Спортсмены, принимавшие участие во Всемирных военных играх в китайском Ухане в октябре, могли быть заражены коронавирусом еще в середине осени. Об этом рассказал итальянский журналист Танкреди Палмери, на карантине посвятивший себя освещению эпидемиологической ситуации. То же самое подтвердила и чемпионка мира и призер Олимпийских игр по современному пятиборью француженка Элоди Кловель.

"Член олимпийской команды Италии по фехтованию Маттео Тальяриоль, выступавший на Всемирных военных играх в Ухане в октябре, сказал: "Большая часть спортсменов в деревне слегла с симптомами, похожими на коронавирусные. В медицинской части закончились лекарства". То же самое рассказала французская спортсменка-пятиборец Элоди Кловель", — написал Палмери.

Элоди Кловель / Фото: Instagram

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А когда Кловель спросили, боится ли она присутствовать в Олимпийских играх 2020 года в Японии, лучшая пятиборка прошлого года ответила:

"Нет, потому что я думаю, что мы с мужем Валентином уже переболели. У нас уже был коронавирус. Мы участвовали в Ухане во Всемирных военных играх в конце октября. А потом все заболели. Валентин пропустил три дня тренировок. Я тоже болела. У меня были симптомы, которых никогда не испытывала прежде. Но мы не особенно волновались, потому что тогда никто еще не говорил о коронавирусе".

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Она добавила: "Многие спортсмены, участвовавшие во Всемирных военных играх, сильно заболели. Недавно мы связались с врачом, он подтвердил предположение о том, что участники тех соревнований заразились именно коронавирусом".

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По сообщению французского новостного канала BFMTV, французские спортсмены, вернувшись домой, имели такие симптомы, как жар, сильный кашель и острая мышечная боль. Ни один из спортсменов не был проверен на коронавирус, поскольку случаи заболевания были официально зарегистрированы в Китае только через 20 дней после возвращения французской делегации из Уханя.

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