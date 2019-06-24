Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Сенсационное "серебро": наши батутисты обставили россиян на Евроиграх в Минске

24 июня, 20:19

Дуэт в составе Антона Давиденко и Николая Просторова блеснул с синхронных прыжках

Антон Давиденко и Николай Просторов
Антон Давиденко и Николай Просторов. Фото: Reuters

Украинская пара Антон Давиденко и Николай Просторов завоевала серебряную медаль в синхронных прыжках на батуте на вторых Европейских играх, которые проходят в Минске. Фаворитами перед соревнованиями считались россияне и хозяева белорусы, но обе пары упали и в итоговом протоколе оказались на последних местах.

Зато украинцы показали отличное выступление, и лишь помарка при приземлении испортила общее впечатление и лишила их 0,5 балла, что, как потом оказалось, не позволило Давиденко и Просторову выиграть "золото" – их результат составил 51,350 баллов. Наша пара удерживала первое место до выступления последнего дуэта - поляки Лукаш Яворски и Артур Закревски избежали серьезных ошибок и выиграли "золото" Европейских игр-2019, опередив украинцев лишь на 0,1 балла.

Фото – Reuters

Как сообщалось ранее, что на Европейских играх произошло уникальное событие: мама и сын вместе завоевали медаль. Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выиграли "бронзу" в соревновании по стрельбе.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.

Между тем в США разразился скандал – женские соревнования по тяжелой атлетике выиграл... мужчина.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Европейские игры, прыжки на батуте

Вы сейчас просматриваете новость " Сенсационное "серебро": наши батутисты обставили россиян на Евроиграх в Минске". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , isport.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Так у кого медаль?": полный хаос легкой атлетики – на Евроиграх в Минске

Сегодня, 17:11

Несмотря на пустые трибуны минского стадиона "Динамо", украинские хедлайнеры всех порвали

Призер Европейских игр Омельчук: "Музыка мешает, но нужно привыкать к новым правилам"

Сегодня, 15:50

Украинец прокомментировал свое выступление в Минске, лицензию в Токио-2020 и новые правила

Как Зинченко заткнул Леоненко в эфире «Великого футбола»

Обильное питье: печальные последствия

Как желатин спасает наши суставы

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

5 мифов об уходе за зубами

Виктория Бекхэм была бы «очень счастлива» развестись с Дэвидом

Как бег влияет на мужские гормоны?

В Киеве "устал" и обрушился на автомобиль мост на Осокорках

Калорийность сала и его состав: можно ли его спортсменам?

Киевский Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 09:26

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день": Шеву включили в звездный антирейтинг

Вчера, 13:13

Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером

Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"

Вчера, 10:55

Давний друг Артема Милевского рассказал, из-за кого скандальный нападающий в свое время покинул Киев

Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко

22 июня, 18:38

Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро

"Это смертельно": в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске

22 июня, 17:18

Известный боксер рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы

В Украине начал работать самый дешёвый автобусный перевозчик

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Как бег влияет на мужское здоровье?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь