Сенсационное "серебро": наши батутисты обставили россиян на Евроиграх в Минске

Дуэт в составе Антона Давиденко и Николая Просторова блеснул с синхронных прыжках

Антон Давиденко и Николай Просторов. Фото: Reuters

Украинская пара Антон Давиденко и Николай Просторов завоевала серебряную медаль в синхронных прыжках на батуте на вторых Европейских играх, которые проходят в Минске. Фаворитами перед соревнованиями считались россияне и хозяева белорусы, но обе пары упали и в итоговом протоколе оказались на последних местах.

Зато украинцы показали отличное выступление, и лишь помарка при приземлении испортила общее впечатление и лишила их 0,5 балла, что, как потом оказалось, не позволило Давиденко и Просторову выиграть "золото" – их результат составил 51,350 баллов. Наша пара удерживала первое место до выступления последнего дуэта - поляки Лукаш Яворски и Артур Закревски избежали серьезных ошибок и выиграли "золото" Европейских игр-2019, опередив украинцев лишь на 0,1 балла.

Фото – Reuters

Как сообщалось ранее, что на Европейских играх произошло уникальное событие: мама и сын вместе завоевали медаль. Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выиграли "бронзу" в соревновании по стрельбе.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.

Между тем в США разразился скандал – женские соревнования по тяжелой атлетике выиграл... мужчина.

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