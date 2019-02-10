Сербский ватерполист спасся от хулиганов, спрыгнув с набережной в море
Хорватские ультрас избили в Сплите ватерполистов "Црвены Звезды" за отказ снять куртки с эмблемой команды
Ватерполисты сербской "Црвены Звезды" подверглись в хорватском Сплите нападению со стороны местных хулиганов, сообщает Slobodna Dalmacija. Как отмечается, инцидент произошел в субботу, 9 февраля, в день игры между белградской командой и местным "Морнаром". Четверо игроков "Црвены Звезды" отдыхали в одном из кафе на набережной Адриатического моря, и к ним подошла группа неизвестных с требованием снять куртки с эмблемой клуба. После отказа хулиганы набросились на ватерполистов и принялись избивать их, используя подручные средства.
В итоге один из игроков "Црвены Звезды" – вратарь команды – спрыгнул с набережной в море, спасаясь от нападавших, остальные трое убежали. Из-за инцидента белградская команда отказалась проводить матч против "Морнара", он был отменен и перенесен на неопределенный срок.
Напомним, что в конце прошлого года футболисты избили и ограбили женщину в России. Два молодых российских спортсмена на улице напали на женщину, снявшую деньги в банкомате, повалили ее на землю, ударили и ограбили.
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