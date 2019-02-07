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"Серебро" Александра Абраменко на ЧМ-2019: фото и видео прыжка

Сегодня, 11:25

Украинец выиграл первую медаль чемпионата мира в лыжной акробатике

Прыжок Александра Абраменко
Прыжок Александра Абраменко. Фото: AFP
"Серебро" Александра Абраменко на ЧМ-2019: фото и видео прыжка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bf9/53c/5c5bf953c6eea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bf9/53c/5c5bf953c6eea.jpg Другие Украинец выиграл первую медаль чемпионата мира в лыжной акробатике

Олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко завоевал для Украины первую мужскую медаль на чемпионатах мира по фристайлу. Украинец занял второе место в лыжной акробатике. Награду ему принес прыжок Back-Double-Full-Full-Full. 

ВИДЕО ПРЫЖКА АЛЕКСАНДРА АБРАМЕНКО

Ранее в интервью "Сегодня" Александр признался: "Но ничего нового мы не готовим, будет все то же самое, та же программа, просто будем стараться чисто ее делать. Те прыжки, которые мы выполняем, это и так максимально возможные. Во фристайле уже давно ничего нового придумать не могут, потому что сложнее прыгать невозможно. У нас больше акцент не на сложность, а на чистоту исполнения".

Напомним, что это уже вторая медаль Украины на чемпионате мира. Ранее историческое "серебро" завоевала Аннамари Данча. Наша сноубордистка выиграла медаль в параллельном слаломе. "Благодарна Богу за то, что слышит мои молитвы, за удачу, которая сегодня была на моей стороне, за жизнь, которую я проживаю ", – написала в соцсетях Данча.

Напомним, что днем ранее украинка впервые в истории заняла шестое место в финале параллельного слалома-гиганта. В этой же дисциплине Данча в 2010-м году завоевала "золото" юниорского мирового первенства.

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Тег фристайл, Александр Абраменко, лыжная акробатика

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Сегодня|Спорт

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