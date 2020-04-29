Серферам дали зеленый свет: в Австралии после жесткого карантина открыли пляжи

Австралийские пляжи вновь открыты для серферов и пловцов, хотя жесткие меры социального дистанцирования остаются в силе

Недели жесткого карантина в большинстве стран мира существенно изменили привычный ритм жизни людей. Спортивные объекты закрыты, турниры и соревнования не проводятся. Но в последние дни начали появляться и позитивные новости. Так, в Австралии приняли решение открыть пляжи для серферов и пловцов – а для них это критично важно, ведь невозможно воссоздать условия океана в домашних или иных условиях. При этом строгие меры социального дистанцирования остаются в силе.

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Смотрите яркие фото с пляжа Bondi Beach, который вновь открылся для посетителей:

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Спортсмены приспосабливаются к карантину как могут. Ранее мы писали, что британская атлетка Жо Мур на карантине не прекращает тренировки и занимается на ферме своих родителей. А в Боснии чемпионка страны среди юниоров Иман Авдич тренируется даже вдали от бассейна – она плавает в небольшом резервуаре, установленном в теплице на участке своего дедушки, с резинкой, привязанной к талии.

Видео: на пляжи Австралии вернулись серферы и пловцы

Серферы возвращаются на пляжи Австралии

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