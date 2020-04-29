Серферам дали зеленый свет: в Австралии после жесткого карантина открыли пляжи

Недели жесткого карантина в большинстве стран мира существенно изменили привычный ритм жизни людей. Спортивные объекты закрыты, турниры и соревнования не проводятся. Но в последние дни начали появляться и позитивные новости. Так, в Австралии приняли решение открыть пляжи для серферов и пловцов – а для них это критично важно, ведь невозможно воссоздать условия океана в домашних или иных условиях. При этом строгие меры социального дистанцирования остаются в силе.
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Смотрите яркие фото с пляжа Bondi Beach, который вновь открылся для посетителей:
Спортсмены приспосабливаются к карантину как могут. Ранее мы писали, что британская атлетка Жо Мур на карантине не прекращает тренировки и занимается на ферме своих родителей. А в Боснии чемпионка страны среди юниоров Иман Авдич тренируется даже вдали от бассейна – она плавает в небольшом резервуаре, установленном в теплице на участке своего дедушки, с резинкой, привязанной к талии.
Видео: на пляжи Австралии вернулись серферы и пловцы
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