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Сергей Бубка сохранил высокий пост в Международной ассоциации легкоатлетических федераций

25 сентября, 14:05

Главой переизбран Себастьян Коу

Сергей Бубка

Сергей Бубка / Фото: НОК Украины

Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка сохранил пост вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по результатам выборов, которые состоялись на конгрессе организации в Дохе (Катар). Ранее мы писали, что Лукашенко хочет провести Олимпийские игры вместе с Украиной.

Украинец получил 139 голосов от национальных федераций стран, участвовавших в голосовании. Это первый результат среди одиннадцати претендентов на четыре должности вице-президентов Ассоциации.

Главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций переизбран Себастьян Коу. Решение о переизбрании было принято единогласно, Коу впервые занял пост главы международной организации в 2015 году.

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Кандидат на пост вице-президента IAAF Ахмед аль Камали (ОАЭ) был временно отстранен за возможное нарушение правил организации и кодекса корпоративной этики.

Интересно, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотые — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых.

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Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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Олимпийские игры Сергей Бубка НОК Украины

Источник: НОК Украины

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