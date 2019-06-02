Сестры Музычук синхронно проиграли в претендентском турнире

Победительница соревнований сыграет матч за звание чемпионки мира по шахматам

Мария проиграла черными. Фото fwct2019.com.

В третьем раунде турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE) синхронно потерпели поражение украинские сестры Музычук. Анна уступила китаянке Тань Чжунъи, а Мария проиграла грузинке Нане Дзагнидзе.

Надо сказать, что все партии завершились результативно. Александра Горячкина (Россия) обыграла Екатерину Лагно (Россия), а Валентина Гунина оказалась сильнее Александры Костенюк (Россия).

Положение после 3 туров: Дзагнидзе, Горячкина – по 2,5; Тань Чжунъи – 2; Гунина – 1,5; Лагно, Костенюк, М. Музычук – по 1; А. Музычук – 0,5.



Пары 4 тура: А. Музычук – Горячкина, М. Музычук – Лагно, Дзагнидзе – Гунина, Костенюк – Тань Чжунъи.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня.

Победительница получит 50 тысяч евро призовых и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам у мужчин. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.

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