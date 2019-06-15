Сестры Музычук выбыли из борьбы за шахматную корону

В Казани определилась соперница действующей чемпионки мира китаянки Цзюй Вэньцзюнь

Анна Музычук. Фото: sochi2015.fide.com.

Украинские сестры-шахматистки Анна и Мария Музычук не смогли завоевать право сыграть матч за женскую шахматную корону. Отборочный турнир в эти дни проходит в Казани. За два тура до финиша победу себе обеспечила 20-летняя россиянка Александра Горячкина. Теперь она сразится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Горячкина за восемь туров набрала девять очков, а у сестер Музычук – по 5,5 балла. Ближайшей преследовательницей Горячкиной является бывшая украинка Екатерина Лагно, сменившая гражданство на российское в 2014 году – у нее 6 очков.

Ранее мы писали, что призовой фонд отборочного турнира составил 200 тысяч евро. На кону матча с Вэньцзюнь будет стоять уже полмиллиона евро.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.

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