Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Сестры Музычук выбыли из борьбы за шахматную корону

15 июня, 17:09

В Казани определилась соперница действующей чемпионки мира китаянки Цзюй Вэньцзюнь

Анна Музычук. Фото: sochi2015.fide.com
Анна Музычук. Фото: sochi2015.fide.com.

Украинские сестры-шахматистки Анна и Мария Музычук не смогли завоевать право сыграть матч за женскую шахматную корону. Отборочный турнир в эти дни проходит в Казани. За два тура до финиша победу себе обеспечила 20-летняя россиянка Александра Горячкина. Теперь она сразится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Горячкина за восемь туров набрала девять очков, а у сестер Музычук – по 5,5 балла. Ближайшей преследовательницей Горячкиной является бывшая украинка Екатерина Лагно, сменившая гражданство на российское в 2014 году – у нее 6 очков.

Ранее мы писали, что призовой фонд отборочного турнира составил 200 тысяч евро. На кону матча с Вэньцзюнь будет стоять уже полмиллиона евро.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег шахматы, Анна Музычук, Мария Музычук

Вы сейчас просматриваете новость " Сестры Музычук выбыли из борьбы за шахматную корону". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дерби сестер Музычук завершилось вничью

9 июня, 20:34

Лидирует в претендентском турнире Александра Горячкина

В Одессе ограбили квартиру известного шахматиста: вынесли почти 25 тысяч долларов

7 июня, 10:28

Грабители не тронули медали и кубки гроссмейстера, забрали только призовые

Двойной удар по России: сестры Музычук побеждают на претендентском турнире

6 июня, 20:48

Анна и Мария Музычук одержали первые победы на отборочных соревнованиях

Сестры Музычук – последние на турнире претенденток

5 июня, 20:56

Украинские шахматистки имеют призрачные шансы на чемпионский матч

Неожиданная находка в шкафу обеспечила семью на всю жизнь

4 июня, 09:36

Стоимость артефакта превышает миллион фунтов стерлингов – 3,4 млн гривен

Сестры Музычук синхронно проиграли в претендентском турнире

2 июня, 20:49

Победительница соревнований сыграет матч за звание чемпионки мира по шахматам

Как стирать пуховик в стиральной машине

«Не бойтесь измены»

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?

И. Маск опубликовал слово «Ethereum» и поднял на уши подписчиков

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

Шарлиз Терон объяснила, почему считает своего сына девочкой

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Без химии: 10 народных средств от комаров

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Троица 2019: это нужно святить в церкви в первую очередь

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Сегодня – полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии: когда начало и где смотреть

Сегодня, 09:37

Без Усика, поднявшегося в хэвивейт, четыре сильнейших боксера первого тяжелого веса в Риге проведут чемпионские поединки

Россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде

13 июня, 21:35

Украинскому боксеру присудили премию в России, назвав его легендой и лучшим на планете в 2018 году

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

"Это не дельфины – это сербы": Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики

13 июня, 19:22

После матчей за сборную Украины немецкий легионер укатил на остров в Эгейском море

"Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины в Одессе

13 июня, 14:02

Поединок за первый трофей сезона состоится 28 июля

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь