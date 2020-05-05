Сестры по разные стороны: на Кубке Наций украинка Анна Музычук играет за Европу, а Мария – за мир

Призовой фонд соревнований, которые продолжатся до 10 мая, составит 180 тысяч долларов

Анна Музычук / Фото: fide.com

По инициативе Международной федерации шахмат и сайта Chess.com, 5 мая начался командный онлайн-турнир Кубок наций. Призовой фонд соревнований, которые продолжатся до 10 числа, составит 180 тысяч долларов. Каждая команда только за участие получит 24 000 долларов. Ранее мы сообщали, что шахматный король Карлсен сенсационно проиграл в финале 16-летнему иранцу.

Участие в турнире принимают шесть команд: Европы, США, Китая, Индии, России и сборная "остального мира". Украину на Кубке наций представляют сестры Анна и Мария Музычук. Причем прима быстрых шахмат Анна выступает за сборную Европы, а бывшая чемпионка мира Мария играет за команду "остального мира".

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Старт соревнований украинки провели не лучшим образом. Мария Музычук сначала белыми уступила сильнейшей шахматистке мира – китаянке Хоу Ифань, а потом черными сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии. "Остальной мир" проиграл Китаю со счетом 1:3 и выиграл у Индии – 2,5:1,5.

Украинское дерби. Фото fwct2019.com

Анна Музычук начала с ничьей черными против россиянки Александры Горячкиной, а второй тур пропустила. Европа сыграла вничью с Россией 2:2 и проиграла Китаю – 1:3. Ранее мы писали, что звезда украинских шахмат стала второй на чемпионате мира в Москве.

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Команды сыграют турнир в два круга, затем две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени: 25 минут с добавлением 10 секунд на ход.

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