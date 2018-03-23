Сестры серфингистки в крохотных купальниках отдыхают у бассейна

Сегодня, 13:50

Девушки проводят свободное время вместе


Знаменитые австралийские сестры серфингистки Холли-Дейзи и Элли-Джин Коффи решили провести день у семейного бассейна.

Элли-Джин выбрала себе красный купальник в горошек, а Холли-Дейзи нарядилась в классическое бикини черного цвета. Фото с совместного времяпровождения девушки поделились на своих страницах в Instagram.

Фото девушек у бассейна пришлось по душе их поклонникам – они более 20 раз "лайкнули" снимки в соцсетях красоток.

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Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность Элли-Джин более 800 тысяч подписчиков в Instagram, Холли-Дейзи имеет почти  700 тысяч поклонников, Руби-Ли может похвастаться 284 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – чуть более 200 тысячами фолловеров.

Недавно одна из сестер Холли-Дейзи сфотографировалась топлес. Это фото собрало более 50 тысяч лайков.

Мы уже сообщали, что нескромная австралийка регулярно радует своих подписчиков новыми откровенными снимками. При этом девушка имеет оригинальный вкус – практически все купальники едва скрывают пышные формы девушки.
девушки, серфинг, спортсменки, WAGs

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Источник:

Сегодня|Спорт

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