Сеть взорвало видео, на котором экстремал сымитировал восхождение на гору у себя в квартире

Любитель экстремальных зимних видов спорта из Испании Филипп Клейн Герре так соскучился за любимым занятием, что в условиях карантина решил покорить… собственную квартиру. Фрирайдер записал веселое видео, на котором он взбирается на верхушку горы и делает памятное селфи. Все действие происходит на полу одной маленькой комнатушки. За три дня видео собрало почти полмиллиона просмотров, хотя предыдущие видео на канале экстремала имеют всего по несколько тысяч просмотров.

"Перед тем, как нынешняя ситуация со здоровьем заперла нас, я планировал отправиться во фрирайд с семьей. Предполагалось, что это будет самое главное приключение в году, то самое, которое я с нетерпением ждал целый год. Но карантин заставил меня остаться дома, и я придумал способ кататься на лыжах, не выходя из гостиной", – подписал спортсмен ролик на Youtube.

Ранее мы писали, что отец поиздевался над сыном, желавшим прическу как у Криштиану Роналду. Мальчик хотел быть похожим на знаменитого португальца, но у его отца было другое мнение. "Есть только один Роналдо": не сдерживая смех, заявил отец шокированному сыну.

Также мы писали о карантине футбольного комментатора: поиски позитива и эмоции для бутерброда. "Триматися позитивної хвилі!": известный комментатор Кирилл Круторогов каждый день дает дозу хороших новостей.

Но это все пустяки по сравнению с тем, как тренировался юный вратарь в условиях карантина. Необычная тренировка вызвала восторг даже у звезд футбола. Они становятся в очередь, желая провести совместную тренировку с мальчиком.

Смотрите, как Неймар играет в футбол со своими собаками:

Видео: Instagram

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