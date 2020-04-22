Сейчас не до лыж: олимпийская чемпионка завершила карьеру из-за коронавируса

33-летняя норвежская лыжница Астрид Якобсен объявила о досрочном завершении карьеры. К такому радикальному решению ее подтолкнула пандемия коронавируса. Норвежский ресурс NRK сообщает, что олимпийской чемпионке остался еще один год учебы, после чего она станет медработником. Ранее мы сообщали, что шведская лыжница страдает от пневмонии, вызванной коронавирусом.

"Здесь и сейчас я больше думаю о том, как стану медработником, чем о карьере лыжницы. Поэтому я ставлю точку", — приводит слова спортсменки NRK.

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Якобсен выиграла олимпийское "золото" в 2018 году в эстафете. Также она является трехкратной чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Ранее мы писали, что олимпийская чемпионка во время тренировки в лесу встретилась с медведем.

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Напомним, вспышка вируса COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент от последствий коронавируса скончалось почти 180 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 696 тысяч.

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