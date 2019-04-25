Шахматист Аркадий Найдич о турнире в Виннице: "Полмиллиона призовых для детей – внушительно"

Трехкратный чемпион Европы – о том, как оказался в Украине и о турнире для Книги рекордов

Аркадий Найдич. Фото azertag.az.

Неожиданно для многих осенью 2018-го главой Винницкой областной шахматной федерации стал Аркадий Найдич – элитный международный гроссмейстер, имеющий "скальп" чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Найдич входит в руководящие органы ФИДЕ и шахматного Европейского союза. А с Украиной его связала жена, гроссмейстер из Винницы Юлия Швайгер, выступающая за Израиль.



- Аркадий, чем вы, иностранец, руководствуетесь, вкладывая собственные средства и время в развитие шахмат в Украине?

- Я очень люблю наш вид спорта и хочу помогать его развитию. Мне показалось, что я могу делать это напрямую. Так как в последние годы я бываю довольно регулярно в Виннице, решил поддерживать шахматистов именно этого региона.



- Ваша жена Юлия подсказала такую идею?

- В Виннице, конечно же, я оказался благодаря жене. Но она не говорила: "Аркаша, помогай винницким шахматам". Это была полностью моя инициатива.



- С 3 по 7 июля в Виннице пройдет первый международный турнир среди детей до 14 лет. Он должен войти в Книгу рекордов Украины?

- Недавно мы проверили свои возможности, организовав в Виннице первый чемпионат Украины среди любителей. На этот турнир планируем привлечь 600-700 игроков из разных стран. Задача-минимум – чтобы он стал самым массовым юношеским турниром. Надеемся, он установит рекорд массовости среди всех шахматных соревнований, проводимых в стране. С представителями Книги рекордов Украины пообщаемся в середине мая, когда будет ясность с количеством участников.



- Привлекаете детей призовым фондом, который составит более полумиллиона гривен?

- Для детского соревнования это внушительная сумма. Но в Украине проходили более дорогие турниры для профи.



- Вы - гражданин Германии, в составе немецкой сборной выиграли чемпионат Европы. Но несколько лет назад перешли в сборную Азербайджана. В шахматах, в отличие от футбола, для этого не нужно менять гражданство. Но каковы причины перехода?

- В первую очередь он связан с чисто спортивной мотивацией. Сборная Азербайджана - топовая в мире, мы – действующие чемпионы Европы. А для спорт­смена приятно бороться за медали. Вторая причина - финансовая. Я зарабатываю деньги игрой в шахматы. А Азербайджан предложил очень интересные условия.



- Оцените уровень развития шахмат в Украине.

- Женская команда - одна из элитных в мире. В первую очередь благодаря сестрам Марии и Анне Музычук. Что касается мужской... На шахматной Олимпиаде-2016 в Баку украинцы выступили феноменально, разделив 1-2-е места и лишь по дополнительным показателям уступив "золото" американцам. В то же время многолетнему лидеру украинских шахмат Василию Иванчуку уже 50 лет, что не может не сказаться на его результатах. Не так сильно, как раньше, играет экс-чемпион мира Руслан Пономарев, неудачный год и у Павла Эльянова. В целом мужская сборная ныне слабее, чем была. Сегодня я не знаю ни одного суперталанта в Украине, который мог бы со временем войти в топ-10 мирового рейтинга. И пока не видно факторов, благодаря которым юношеские шахматы в стране могут прогрессировать.



- Где шахматы успешно поддерживает государство?

- Самая сильная сборная сегодня у США. Но за нее играют выходцы из других стран! В России много молодых перспективных игроков. То же самое и в Китае. А в Германии мало внимания обращают на развитие детских шахмат. Там появление талантливого мальчика, скорее, не заслуга федерации, а результат личных амбиций родителей.



- С какого возраста стоит начинать воспитывать гроссмейстера?

- Профессионально заниматься и участвовать в турнирах нужно с пяти лет. Если опоздать, догонять будет очень сложно.



- В винницкой шахматной школе открывают группу дошкольного возраста. С ними начнет заниматься Николай Боднар, воспитавший уже трех гроссмейстеров...

- Сначала такие занятия будут посещать до десятка маленьких спортсменов. Собираемся воспитать созвездие шахматных талантов. На это уйдут годы. А состав группы будет меняться. Ведь не каждый может и хочет стать профессиональным шахматистом.



- Вы выиграли чемпионат Европы до 10 лет. Занимались в группе или больше индивидуально?

- Начал в Риге в обычной группе. Потом давал уроки гроссмейстер Айвар Гипслис, прекрасный человек. Большой вклад внесли гроссмейстер из Армении Аршак Петросян и украинец Александр Белявский, в свое время – один из сильнейших в мире.



- Какая система подготовки молодежи более эффективная?

- Сложно сказать однозначно. В Китае талантливая молодежь занимается вместе. В такой стране, как Германия, повторить это сложно. А вот в Виннице можно попробовать. Идея в том, чтобы дети из группы будущих профи не только занимались с тренером, но и помогали друг другу, увеличивая свое мастерство.



- Также в Виннице создадут группу для людей с инвалидностью.

- В европейских странах тратится немало средств на развитие таких детей. В шахматах, в отличие от подавляющего большинства видов спорта, не так важны рост, вес и физические данные. Мы хотим дать им возможность получать удовольствие от игры!



...Сейчас Аркадий на турнире в Баден-Бадене, в котором участвует Карлсен и вице-чемпион Каруана.

- Из 10 участников 5-6 – из топ-20 рейтинга. Я уже не могу считать себя исключительно шахматным профи. Ведь руковожу фирмой, занимающейся выпуском шахматной продукции. Но, надеюсь, смогу играть на высоком уровне минимум лет пять.

Ранее мы писали, что только две украинки смогли пробиться на Кубок мира по шахматам.

Автор: Михаил Шафир

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