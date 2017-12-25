Шахматисты Катара бойкотировали чемпионат мира из-за флага

Катарские шахматисты приняли решение не выступать на чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Саудовской Аравии, из-за требования организаторов не демонстрировать флаг Катара на соревнованиях.

После того как катарские шахматисты не согласились с требованиями организаторов чемпионата мира, который пройдет 26-30 декабря в Эр-Рияде, им было отказано в выдаче виз.

"Я ничего не могу сказать, кроме того что это очевидный случай смешения политики и спорта, – заявил катарский шахматист Мохаммеда Аль-Модиахи. – Мы не поедем на турнир в Саудовскую Аравию, потому что для нас превыше всего гордость и престиж Катара".

Помимо Аль-Модиахи, также пропустит турнир его жена, представительница Катара Чжу Чэнь, занимающая 43-е место в рейтинге ФИДЕ.

Кризис в отношениях Катара с арабскими государствами продолжается с начала лета. 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвиняя его в поддержке терроризма, а также о закрытии границ с Катаром, что, по сути, стало объявлением блокады. Стороны до сих пор не пришли к взаимоприемлемому решению.

Напомним, ранее отказалась от поездки на чемпионат мира украинка Анна Музычук: "Я не собираюсь носить абайю и рисковать жизнью в Саудовской Аравии".

Напомним, что в конце 2016 года Анна Музычук сначала стала чемпионкой мира по быстрым шахматам, обеспечив себе титул за тур до завершения турнира. А затем Аня выиграла "золото" чемпионата мира по блицу.