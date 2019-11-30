Шахматный бум украинцев: Иванчук самый "мирный" в Хорватии, Пономарев – второй после сенсации

Львовский гроссмейстер стал победителем престижного турнира в Хорватии, а бывший чемпион мира второй в Испании

Топалов и Пономарев/Фото salamancachessfestival

Львовский гроссмейстер Василий Иванчук стал победителем престижного Турнира мира, который сегодня завершился в столице Хорватии, Загребе. Украинец набрал 7,5 очка и единолично обосновался на первой строчке. Второе-четвертое места поделили хорват Марин Босиошич, француз Этьен Бакро и армянин Грант Мелкумян – по 7 очков. Ранее мы писали, почему Анна Музычук не откажется от турниров в России.

Василий Иванчук

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Другой украинец, бывший чемпион мира Руслан Пономарев занял второе место на международном турнире Torneo Magistral VIII Centenario Universidad de Salamanca, финишировавший в испанской Саламанке. Киевский гроссмейстер набрал 4,5 очка, а сенсационно выиграл соревнование с 6 очками венесуэлец Эдуардо Итурризага. В то же время неудачно провел турнир рейтинг-фаворит болгарин Веселин Топалов – только 3,5 очка и пятое место.

Руслан Пономарев

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Ранее мы писали, что украинцы триумфально выступили на командном чемпионате мира по шахматам для школьников. Наши девочки Мария Бердник и Камила Грищенко стали победителями турнира, а мальчики Платон Гальперин и Валентин Байдецкий заняли второе командное место, уступив дуэту из Армении.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

Ранее сообщалось, что в Одессе ограбили квартиру известного шахматиста Станислава Богдановича. Деньги Богданович не прятал, потому что не ожидал, что его могут ограбить. Из квартиры спортсмена вынесли около 25 тысяч долларов.

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