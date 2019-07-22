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Шестикратная! "Зарубить" Великую Харлан помогла магия Будапешта

22 июля, 12:53

Украинская саблистка лишь вторая женщина, кому удалось четыре и более раз выиграть индивидуальный титул

Харлан на пьедестале почета ЧМ-2019
Харлан на пьедестале почета ЧМ-2019. Фото: AFP

Украинские мастера клинка пошли на штурм дорожек Будапешта. По личной медали на чемпионате мира взяли шпажисты Елена Кривицкая и Игорь Рейзлин, прорвавшись к "бронзе". По ходу турнира Игорь выбил из борьбы коллегу по команде, экс-чемпиона мира Богдана Никишина. Причем, если Елена уже стояла на 3-й ступени мирового пьедестала – два года назад тоже в личке, а в 2015-м – в команде, то для 34-летнего Игоря это полнейший медальный дебют. Чего уж точно не скажешь об Ольге Харлан. У первой сабли Украины, а уже и мира, полный олимпийский комплект, не говоря уже об огромном количестве наград со всевозможных чемпионатов и гран-при. Но она все равно находит в себе силы и мотивацию выходить на дорожку и делать что-то невероятное. 

На венгерском турнире Харлан завоевала уже шестое "золото" мировых первенств и четвертое - личное! Она лишь вторая женщина, кому удалось четыре и более раз выиграть индивидуальный титул после легендарной итальянской рапиристки Валентины Веццали, становившейся №1 шесть раз! Всего в активе у неугомонной звезды Адриатического побережья 16 золотых наград чемпионатов мира. И тут Ольге есть еще куда стремиться. Да и в Будапеште работа Харлан еще не закончена - впереди борьба в команде. Когда столица Венгрии принимала мир 2013 года, николаевская саблистка победила в обоих видах. Неудивительно, что Ольга так тепло относится к городу на Дунае: "Я люблю Будапешт, ведь в 2013 году я здесь также победила. Это место счастливое. Спасибо, Будапешт, за эту магию".

На пути к шестому мировому "золоту" Харлан в 1/4-й в тяжелейшем противостоянии выбила из борьбы подругу Алину Комащук 15:14. Буквально несколько дней назад девушки устроили "покатушки" по Будапешту на самокатах, а в субботу показали настоящее сражение. После такого четвертьфинала 1/2-я с румынкой Паску показалась Ольге прогулкой 15:5, а вот в бою за титул всех ждала принципиальная классика — россиянка Великая против украинки Харлан, 1-й номер мирового рейтинга против 2-го, 7-кратная чемпионка мира против на тот момент 5-кратной. 

Ольга выиграла у Софьи последний Кубок мира, чемпионат Европы, и ЧМ оставался для Великой последней возможностью реванша в сезоне. Но и тут не сложилось. 28-летняя украинка лидировала на протяжении большей части поединка, и несмотря на то, что Софья сумела вернуться в борьбу, поставила точку своим ударом — 15:14. Заодно отомстила за поражение в полуфинале Олимпиады-2012 и подвинула в рейтинге. А россиянка на награждении подержала Харлан за горло, как бы душа ее в шутку



"Это был интересный бой, — рассказала Ольга. — Я знала, что будет очень сложно, но с нетерпением ждала встречи, потому что это был финал мечты. Позади действительно долгий и тяжелый день. Я очень нервничала, но я невероятно счастлива. Хоть все еще и не могу до конца осознать, что сделала это снова. Возможно, я пойму это завтра".

Могли не только повторить, но и превзойти 3-е место ЧМ-2015 украинки в командной шпаге. Но сначала Кривицкой, Шемякиной, Бежуре и Пантелеевой не хватило везения, чтобы пройти в 1/2-й Россию (40:42), а затем уже сил на бронзовый бой с Италией (36:45).

ТОП-6 НАШИХ МУЛЬТИЧЕМПОВ ЧМ

  • 10.Александра ТИМОШЕНКО
  • Художественная гимнастика, 2 ЧМ (1989-1991), 5 побед в СССР и 5 в – Украине
  • 9. Елена ВИТРИЧЕНКО
  • Художественная гим­настика, 5 ЧМ (1994-1999)
  • 8. ЕКАТЕРИНА СЕРЕБРЯНСКАЯ
  • Художественная гим­настика, 4 ЧМ (1993-1996)
  • 6.ОЛЬГА ХАРЛАН
  • Фехтование на саблях, 5 ЧМ (2009-2019) 
  • 6. СЕРГЕЙ БУБКА
  • Легкая атлетика, прыжок с шестом, 6 ЧМ (1983-1997), 3 победы в СССР и 3 - в Украине 
  • 6. ИГОРЬ КОРОБЧИНСКИЙ 
  • Спортивная гимнастика, 3 ЧМ (1989-1992), 3 победы в СССР и 3 в - Украине

6

Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

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Тег фехтование, чемпионат мира, Ольга Харлан

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АВТОР:

Павлова Елена

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