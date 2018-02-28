Школьники выбрали талисманов Олимпийских игр 2020 года

Выбранные талисманы сочетают в себе традиции и современные инновации

Япония выбрала талисманов летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 по итогам голосования. В опросе приняли участие 200 тысяч школьников младших классов.

Существо в темно-синюю клеточку – символ Олимпиады. Его бело-розовый товарищ – маскот Паралимпиады. Имена созданий будут объявлены летом.

Выбранные талисманы сочетают в себе традиции и современные инновации, говорится в заявлении оргкомитета.

Япония примет Олимпиаду в четвертый раз. В 1964 году в Токио уже проходили летние Игры. Саппоро в 1972-м и Нагано в 1998-м принимали зимнюю Олимпиаду.

Ранее мы писали, что на Олимпиаде-2020 будут работать туалеты для транссексуалов. Власти Токио решили оборудовать гендерно нейтральные туалетные кабинки на олимпийских объектах.

Интересно, что Олимпиада-2020 может принести Японии гигантскую прибыль в $283 миллиарда. Больше половины этой суммы заработает Токио, который создаст два миллиона рабочих мест.

Напомним, что в Токио шокировали состоянием водоемов, где пройдут соревнования Олимпиады-2020. Допустимая концентрация бактерий в воде превышена в 21 раз.