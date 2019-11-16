Шлемом по голове: в американском футболе произошло массовое побоище

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Массовая драка произошла в матче Национальной футбольной лиги – чемпионата по американскому футболу в США.

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В концовке игры регулярного сезона НФЛ между командами "Питтсбург Стилерз" и "Кливленд Браунс" между игроками завязалась потасовка, переросшая в массовую драку.

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Стычка началась после того, как защитник "Кливленда" Майлс Гарретт атаковал квотербэка "Питтсбурга" Мейсона Рудольфа.

Гарретт сорвал с Рудольфа шлем и ударил его им по голове. Затем игроки "Питтсбурга" начали избивать Гарретта. В результате потасовки были удалены трое футболистов, а Гарретту может грозить длительная дисквалификация.

Как мы писали ранее, в Испании задержана банда преступников, обворовывавшая дома игроков "Реала" и "Атлетико". Жертвами преступников становились Зинедин Зидан, Альваро Мората, Каземиро, Иско и другие. При этом дом полузащитника "Атлетико" Томаса Парти пытались ограбить дважды в течение недели.

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