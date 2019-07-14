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Шокирующая травма в велоспорте: спортсмену кусок трека проткнул легкое

14 июля, 13:45

Итальянец Лоренцо Гоббо получил серьезную травму на чемпионате Европы

Гоббо на треке с пробитым легким
Гоббо на треке с пробитым легким. Фото: Twitter

На молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке в чудовищную аварию попал итальянский гонщик Лоренцо Гоббо. При падении во время скрэтча кусок древесины пробил спортсмену легкое. Гоббо упал вместе с несколькими другими гонщиками, педаль его велосипеда вошла в трек, отщепился кусок покрытия более полуметра длиной, который пробил бок гонщика и проткнул легкое.

20-летний спортсмен был доставлен в больницу и прооперирован. Затем Гоббо был переведен в реанимацию. Опасности для жизни гонщика нет, но он останется на какое-то время в отделении интенсивной терапии, чтобы избежать инфекции.

Ранее мы писали о нелепой причине аварии, в которой едва не убился легендарный велогонщик Крис Фрум. 34-летний британец на высокой скорости врезался в стену, потому что хотел почесать себе нос. 

А недавно велогонщик побил зрителя во время этапа "Джиро д'Италия". Болельщик стал виновником падения колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса.

Кстати, в гостях у Segodnya.ua побывал знаменитый украинский велогонщик Ярослав Попович. Призер "Джиро д'Италия" 2003 года Попович рассказал о бюджетах, о понтах Лэнса Армстронга, о наследниках Водки и проекте для Украины.

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Тег велогонщик, Велоспорт, Чемпионат Европы

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