Шокирующая травма в велоспорте: спортсмену кусок трека проткнул легкое

Итальянец Лоренцо Гоббо получил серьезную травму на чемпионате Европы

Гоббо на треке с пробитым легким. Фото: Twitter

На молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке в чудовищную аварию попал итальянский гонщик Лоренцо Гоббо. При падении во время скрэтча кусок древесины пробил спортсмену легкое. Гоббо упал вместе с несколькими другими гонщиками, педаль его велосипеда вошла в трек, отщепился кусок покрытия более полуметра длиной, который пробил бок гонщика и проткнул легкое.

20-летний спортсмен был доставлен в больницу и прооперирован. Затем Гоббо был переведен в реанимацию. Опасности для жизни гонщика нет, но он останется на какое-то время в отделении интенсивной терапии, чтобы избежать инфекции.

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