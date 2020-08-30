Шпагат стоя от дочки Оксаны Баюл впечатлил визажиста Адель

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, выигравшая "золото" в фигурном катании на Играх-1994 в Лиллехаммере, поделилась новыми спортивными успехами своей 5-летней дочки Софии. С помощью мамы девочка на льду Лас-Вегаса, где проживает 42-летняя Баюл, сделала эффектный шпагат стоя. "Показываем наш новый трюк Майклу Эштону", – подписала видео в своем Instagram Оксана. Эштон за кадром реагирует эмоциональным: "Вау!"

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Отметим, что Майкл Эштон – новозеландский визажист, парикмахер и эксперт по красоте. В частности, он известен тем, что создавал макияж и подводку для глаз знаменитой певице Адель.

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"София – быстрая девочка от природы. Смотрите, как она отталкивается одной ногой и убегает от мамы по льду. Я не знаю, как то, что она делает, называется по-английски, но на русском это – "саночки", – показала Оксана Баюл еще одно трогательное видео со своей дочуркой.

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"София такая же гибкая, как мама", "Ледяные женщины", "Мой прогноз: София – олимпийская чемпионка-2030", – пишут в комментариях фолловеры Оксаны Баюл.

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Оксана Баюл и ее дочка София / Фото: Instagram

Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джей Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Смотрите, в какой форме сама Оксана Баюл

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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